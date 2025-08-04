Successos
Ensurt al Vendrell: petita deflagració i incendi en un vehicle elèctric en un garatge d'una casa
Dotze dotacions de bombers han treballat en el servei al barri del Tancat
Dotze dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dilluns en un incendi en una casa adossada al Vendrell. L'avís l'han rebut a les 05.35 hores i s'han desplaçat fins al carrer Baix Ebre del barri del Tancat.
Els bombers han localitzat el foc al garatge d'una casa adossada de planta baixa més un pis superior i altell. Segons han explicat bombers, durant l'incendi hi ha hagut una petita deflagració que ha complicat les tasques d'extinció.
A les sis del matí han aconseguit fer un primer atac des de l'exterior i un cop ha estat segur han accedit a l'interior del garatge. Allí hi havia dos vehicles estacionats i el foc s'hauria iniciat en la bateria d'un dels cotxes, que era elèctric. Tots dos vehicles han quedat danyats pel foc.
En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'habitatge, ja que els propietaris estaven de vacances. Els veïns de la casa afectada han optat per autoevacuar-se a l'exterior. El vehicle elèctric ha estat traslladat fins a un decampat per acabar de refredar-lo amb seguretat. A les 06.58 hores han donat l'incendi per extingit.