Cultura
El Feshumor celebra deu anys omplint de comèdia Cunit
El certamen engega avui quatre dies amb grans humoristes catalans i noms emergents
Cunit ho té tot a punt per viure una nova edició del Feshumor, el festival de comèdia del Penedès que celebra enguany deu anys. La gala inaugural donarà avui el tret de sortida a la plaça Jaume Vida, engegant quatre dies de programació «per tots els gustos».
El certamen disposa de grans noms de la comèdia catalana com Joan Pera, Txabi Franquesa o Pep Plaza, que es combinaran amb alguns dels noms més potents de l’escena emergent de l’stand up com Irene Minovas, Clara Ingold o Raquel Hervas.
Aquest cartell d’èxit dista molt de la primera edició del festival, que va començar com un simple «concurs de monòlegs». Guillem Estadella, humorista cunitenc i ment creativa darrere del certamen, exemplifica que tot va sorgir d’un «orgull de poble» i voluntat de demostrar que es podia potenciar la cultura a la seva vila.
A poc a poc, la iniciativa ha anat creixent, però ha mantingut la voluntat de servir a la gent de la rodalia. «Estem malacostumats a què tot passi a Barcelona i la gent de poble també mereixem veure cultura i riure», ressalta Estadella.
El creixement s’ha donat de manera gradual, conservant alguns «indiscutibles» com la improvisació o la gala inaugural, una ronda de diversos humoristes similars al concurs original. També s’han introduït «apostes innovadores» com l’espectacle de les drags valencianes Les Germanes Pintoresque. Les entrades i reserves gratuites es poden adquirir a feshumor.cat.