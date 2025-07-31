Policial
Detingut a Barcelona per un atracament en un supermercat del Vendrell
Els Mossos d'Esquadra també han identificat un reclús a presó com a segon implicat en l'incident
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Vendrell, han identificat el presumpte autor material d’un robatori violent en un supermercat de la població el 18 de juliol de l’any passat. Es tracta d’un home de 32 anys, el qual va ingressar a la presó l’agost de l’any passat per sis atracaments a benzineres, farmàcies i establiments comercials a la comarca del Garraf.
Els investigadors han conclòs que aquest reclús va actuar de manera coordinada amb dos homes més, un dels quals de 26 anys, va ser detingut aquest dimarts amb el suport de la Unitat d’Investigació de la comissaria del districte de l’Eixample de Barcelona. L’operatiu policial, es va portar a terme pels volts de les 20.15 hores al carrer de Girona de la ciutat comtal.
Els mossos continuen amb les gestions per identificar el tercer autor d’aquest robatori violent comès en un establiment del carrer Segre del Vendrell la nit del 18 de juliol de l’any passat. En aquella ocasió, es van repartir les funcions i mentre un esperava al voltant d’un vehicle, els altres dos van accedir amb el rostre cobert al local esgrimint una arma de foc.
Després de poder localitzar el vehicle que van utilitzar per cometre l’atracament, els agents van obtenir una sèrie d’elements que van acabar incriminant als investigats com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació, tinença d’armes i pertinença a grup criminal.
Així mateix, també se'ls atribueix un delicte de furt d’ús de vehicle i falsificació de document públic, atès que van manipular les plaques de matrícula del turisme amb el qual van actuar aquell dia.
El detingut aquest dimarts Barcelona, ha passat aquest matí a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.