Mobilitat
Nova jornada d'entrebancs per als viatgers de Rodalies per les obres a Sant Vicenç de Calders
«No hi ha cap dia que funcioni amb normalitat, n'estem fins als nassos», denuncia una usuària de Renfe
Els usuaris de Renfe han tornat a patir una nova jornada d'entrebancs aquest dilluns arran de les obres d'Adif a Sant Vicenç de Calders. La Patrícia, una passatgera que ve de Tarragona i va a Barcelona a treballar, ha explicat que no els han informat i que han hagut de baixar del tren a Torredembarra per agafar un autobús fins a Cunit. «No hi ha cap dia que funcioni amb normalitat, n'estem fins als nassos», ha denunciat.
Desenes usuaris han agafat els busos entre la resignació i la indignació des de primera hora a l'estació de Cunit. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera amb 380 circulacions i prop de 21.000 places per garantir la mobilitat dels viatgers de les línies R2 sud, R4 sud, R13, R14, R15, R16 i R17.
La Patrícia ha decidit tornar cap a casa després d'haver-se d'esperar una estona a què sortís el tren des de l'estació de Cunit. Com que el comboi no era directe a Barcelona, hagués fet tard a la feina i, per això, ha optat per fer teletreball. «La penitència d'avui és agafar el tren, adornar-te a Torredembarra que has de baixar i agafar un autobús fins a Cunit, ningú ens ha informat, la millor manera de començar la setmana», ha dit irònicament.
Una altra passatgera, Raquel Ferrer, també s'ha trobat en la mateixa situació, ja que ve d'Altafulla i va a treballar a Barcelona. Ha explicat que s'ha llevat aquest matí sense saber que hi hauria el tall ferroviari i ha lamentat que «sempre» tenen problemes amb el transport públic. «Tinc un negoci, avui obriré tard, he de trucar als clients per dir-los que no arribaré a l'hora, gràcies a aquest transport que tenim aquí, que és l'hòstia. O sigui, una vergonya, semblem un país tercermundista», ha denunciat.
A més, la viatgera ha dit que estan molt cansats de la Renfe: «Estic bastant enfadada, la gent hauria de fer alguna cosa perquè no és normal, que sempre estiguem igual i que sempre són els treballadors, les persones que paguem els impostos», els que pateixen les incidències, ha afegit. També farà tard a la feina la Sara, de Calafell, que es dirigeix a Vilanova i la Geltrú. «M'he trobat que havia d'agafar un autobús, això em suposa un gran problema perquè estic arribant tard», ha lamentat la jove, que ha assegurat que s'hagués organitzat d'una altra manera si ho hagués sabut.
L'enuig de la Dolores Martínez és encara més gran perquè assegura que des de fa mesos que els trens «no van bé», sigui per avaries, atropellaments o per obres. «Els ascensors no va bé, és una vergonya que ens tinguin tan abandonats», ha asseverat. Ella ha demanat que s'habilitin més trens i que incrementin els esforços per a la gent treballadora que cada dia utilitza el transport públic. De Segur de Calafell, la usuària ha explicat que surt tres hores abans per poder arribar a l'hora a Barcelona. «He hagut d'agafar el bus, d'un poble a l'altre, i sort que els posen, no hi ha ordre a les cues», s'ha queixat.
Una altra de les queixes entre els passatgers és el funcionament de l'aplicació de Renfe. Segons la Núria, aquesta no està actualitzada i la informació que facilita no és la correcta. Això sosté li suposa un problema a l'hora de justificar que fa tard al seu cap. «Se suposa que hi ha un tren que ha de passar a les 8 i 10, i no passa, li preguntes a la noia i et diu que ja ha passat i que va per Cubelles, són trens fantasmes», ha assenyalat. La viatgera ha lamentat que ha de fer fotos i vídeos per justificar que els trens van amb retard.
Amb una mica més de resignació s'ho ha pres la Nada, que aquest dilluns no té pressa per arribar a Barcelona, ja que no hi va a estudiar. Ella, que ve de Tarragona, ha afirmat que està acostumada als incidents continuats amb la Renfe. «Passa sempre, però sí que és una mica inconvenient sobretot per la gent que no en tenia n'idea o per als que agafen sovint el tren, arriba a un punt que dius és la Renfe... no hi ha res a fer», ha etzibat.
Obres per instal·lar nous aparells
Els treballs d'Adif consisteixen a la instal·lació de nou aparells de via d'ample mixt a Sant Vicenç de Calders, així com a l'adequació de la línia aèria de contacte a la nova configuració, mitjançant la instal·lació de nous pals i pòrtics i la inclusió d'aquests nous elements en el nou enclavament (dispositiu utilitzat per configurar itineraris ferroviaris mitjançant l'accionament de senyals, desviaments, etc.) instal·lat al març. Les obres continuaran fins al setembre amb diverses afectacions en període nocturn.
En concret, la interrupció del servei d'aquest dilluns al matí s'ha fet per realitzar les simulacions comercials necessàries mitjançant trens que circulen sense viatgers. L'objectiu és garantir la fiabilitat de les noves instal·lacions i equipaments. Per això, a partir de les 14 hores d'aquesta jornada es restablirà el servei habitual a les línies R2 sud i dels trens regionals de l'R14, R15, R16 i R17. Dimarts, es recuperarà el servei de l'R4 sud.
El pla alternatiu de transport contempla servei ferroviari de l'R2 sud des de Barcelona Estació de França a Cunit mentre que des de Cunit a Sant Vicenç de Calders el servei alternatiu és per carretera, amb parades a Segur de Calafell i Calafell. En el cas dels regionals sud R14, R15, R16 i R17, de Barcelona Estació de França a Cunit, hi ha un regional per hora i sentit, amb reforços puntuals en hora punta i dos trens de la línia R2 sud. En el tram de Cunit a Torredembarra, s'han habilitat autobusos, mentre que des de Torredembarra a Lleida/Reus / Riba-roja d’Ebre / Tortosa / València / Salou PortAventura funciona el servei ferroviari.
Pel que fa a l'R4 sud, de Sant Vicenç de Calders al Vendrell, s'ha habilitat el servei alternatiu per carretera mentre que del Vendrell fins a Manresa hi ha servei ferroviari. Finalment, l'R13, de La Plana Picamoixons a Sant Vicenç de Calders, el transport es fa amb autobusos, amb parades intermèdies a les estacions Roda de Mar, Salomó, Vilabella, Nulles-Bràfim i Valls.