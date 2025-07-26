Loteries
L’Euromillones deixa un milió d’euros a Calafell
Una butlleta validada al carrer Vilamar ha estat premiada amb El Millón del sorteig d'aquest divendres
Calafell ha estat el municipi afortunat en el sorteig de l’Euromillones d’aquest divendres, 25 de juliol. El codi guanyador del joc addicional El Millón, que cada setmana premia amb un milió d’euros una butlleta validada a Espanya, ha estat validat al punt de venda número 75.220, situat al carrer Vilamar, 38, al centre del municipi.
El Millón és un sorteig complementari dins de l’Euromillones, que genera automàticament un codi aleatori amb cada aposta i assegura un premi d’un milió d’euros a un únic guanyador o guanyadora a l’Estat. En aquest cas, la sort ha somrigut a Calafell.
Pel que fa al sorteig principal, no hi ha hagut encertants de primera categoria (5 números + 2 estrelles), però cinc persones de diferents països europeus han encertat la segona categoria (5 + 1) i s’enduen cadascuna 180.631,11 euros.
Amb el pot acumulat, el pròxim sorteig de l’Euromillones oferirà un premi de fins a 151 milions d’euros per a qui encerti la combinació completa.
Els números guanyadors d’aquest divendres han estat: 6, 7, 23, 32 i 36. Les estrelles 11 i 12, i el codi guanyador d’El Millón, RLJ33528.