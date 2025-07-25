Política
Calafell impulsa una campanya contra el masclisme que retrata els agressors
Els protagonistes són homes, «perquè són ells els que han de canviar d'actitud» ha afirma la regidora de Drets Socials de Calafell, Helena Rubio
L'Ajuntament de Calafell (Baix Penedès) impulsa una campanya contra el masclisme que retrata els agressors en comptes de les víctimes, un enfocament «diferent» que, segons el consistori, compta amb el suport i el reconeixement del moviment feminista.
«No és només aprofitar que va borratxa. És un delicte» o «No és només cridar-li a una noia. És un delicte» són dos dels lemes d'aquesta campanya d'imatges instal·lades a la via púbica.
Els protagonistes són homes, «perquè són ells els que han de canviar d'actitud», ha afirmat aquest divendres la regidora de Drets Socials de Calafell, Helena Rubio.
Aquesta iniciativa incideix en què hi ha moltes actituds masclistes que són delicte, i està dirigida especialment als joves, «que a vegades tenen normalitzades aquestes conductes», apunten des del consistori.
La realització d'aquesta campanya és un dels compromisos del protocol local contra les violències sexuals en espais públics d'oci, que l'Ajuntament de Calafell va aprovar el febrer del 2021.