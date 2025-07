El Vendrell enceta una Santa Anna encara més inclusiva

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Festa Major del Vendrell torna aquest cap de setmana carregada de novetats i amb una aposta per ser una celebració encara més diversa i accessible del que han estat les darreres edicions. El lema que enguany han escollit els Administradors de Santa Anna, els sis organitzadors de la festa major escollits per les entitats locals, és ‘Autèntica’, en referència a la tradició i als actes únics que es poden viure al Vendrell al voltant de la celebració de la seva patrona.

El primer aspecte en el qual s’ha treballat ha estat en el mateix programa d’actes, que no només està disponible en format paper, sinó que també s’han generat nous formats que trenquen barreres: una edició en Braille gràcies a la col·laboració de la ONCE, i també un programa accessible amb un codi QR que presenta els actes amb pictogrames adaptats per a persones amb discapacitat intel·lectual, que s’ha desenvolupat amb el CEE Garbí.

Aquest objectiu d’inclusió, que ja es va treballar també en anys anteriors per part dels Administradors de Santa Anna, torna a ser un dels eixos principals d’aquesta Festa Major i es traduirà en un escenari amb visibilitat adaptada al Botafoc per a persones amb mobilitat reduïda, en una plantada de foc en silenci durant el Nostrefoc i en espais de cercavila tranquil·la els dies 26 i 27 de juliol, pensats per a persones amb hipersensibilitat sensorial, així com també una franja d’atraccions en silenci els dies 24 i 25 de juliol (de 18 a 20 h) o un intèrpret de llengua de signes durant el pregó.

Seguint el mateix lema de la festa, la cultura popular manté el protagonisme central del programa, però amb noves propostes i canvis d’ubicació destacats. Així, la cercavila de foc del 26 de juliol incorporarà per primer cop el Drac de la Geltrú i el Drac de Sant Roc com a grups convidats. També s’ha anunciat que el trasllat de la imatge de Santa Anna a casa d’un dels Portants d’Honor s’integrarà enguany dins la cercavila del 27 de juliol, després de les actuacions de cultura popular i els castells a la Plaça Nova.

La Festa Major se celebra al llarg de quatre dies: del 25 al 28 de juliol. El dia de Sant Jaume és el primer i correspon a la vigília de la festa gran. Comença amb una espectacular inauguració i, de nit, un magnífic castell de focs fa de preludi del ball. El dia 26 és la festivitat de Santa Anna, patrona de la vila, i és el dia gran de la Festa Major. El 27 de juliol i dia de Santa Anneta cal destacar la cercavila popular, mentre que la festa s’acaba amb el dia 28, el Dia del Gos, amb l’actuació del Ball de Malcasats com a acte principal. Enguany cal remarcar també el concert de Lax’n’busto tancant les festes.