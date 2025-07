En marxa les obres per millorar la seu del Vendrell de la URV

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les obres per millorar els accessos i dignificar els espais de la seu del Baix Penedès de la Universitat Rovira i Virgili ja fa dies que estan en marxa. Amb una durada prevista d’uns tres mesos, la reforma consisteix en l’adequació de l’accessibilitat al recinte i als diferents edificis i a la millora de les zones exteriors. Aquesta actuació té un cost de 390.000 euros, 290.000 aportats per la Diputació de Tarragona i 100.000 per l’Ajuntament del Vendrell. L’alcalde, Kenneth Martínez, i el vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals de la URV, Juan Antonio Duro, van comprovar aquest dimarts al matí, amb una visita, l’estat de les obres.

La seu del Baix Penedès de la URV, situada a Coma-ruga, té una de les dues entrades per l’avinguda Diagonal, que és la que es millora, fent-la més àmplia i visible. Un cop dins, tot l’espai exterior es veurà transformat, facilitant l’accessibilitat i la mobilitat entre els diferents edificis del complex: el que alberga els laboratoris docents i l’aula de simulació en salut, l’aulari en mòduls prefabricats i el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).

Concretament, s’estan instal·lant noves rampes i terrasses delimitades per murets; es renova el paviment, el reg, l’enllumenat i el sanejament; es millora l’enjardinat actual i es creen zones verdes, i s’hi col·loca mobiliari exterior. D’aquesta manera, quan es completi la reforma, s’haurà millorat l’entrada al recinte, els passos de circulació de persones, les àrees de descans i les zones verdes, des del nou accés principal per l’avinguda Diagonal fins a la zona de bosc i l’accés per l’avinguda Palfuriana, passant per tots els edificis existents.