Cedeix el sostre d'una empresa sense causar ferits a Santa Oliva

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El Bombers de la Generalitat s'han activat a primera hora del matí d'aquest dijous a causa de l'ensorrament el sostre d'una empresa a Santa Oliva. L'avís l'han rebut a les 06.48 hores i s'han desplaçat amb quatre unitats terrestres fins a la Ronda de l'Albornar.

Allí han comprovat que havia cedit la part superior del sostre que hi havia a la zona de producció on també hi havia oficines i un tranformador elèctric. Es creu que la zona ha cedir com a conseqüència de la pluja que ha caigut aquesta nit, ja que hi havia moltes filtracions d'aigua.

Els bombers han revisat el sostre amb l'autoescala i un equip del Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC) ha fet una valoració inicial dels danys. Aquests han determinat que no hi havia risc imminent de col·lapse. Els tècnics municipals també s'han desplaçat a l'empresa Germans Boada, per fer una valoració.

Segons explica bombers, la nau ha quedat clausurada en la seva totalitat per prevenció fins a veure quins treballs de reparació s'han de dur a terme. Els treballadors de l'empresa s'han autoevacuat i cap persona ha resultat ferida.

Germans Boada s'especialitza en la fabricació d'eines i maquinària per al tall, la manipulació i la col·locació de ceràmica i altres materials d'obra utilitzats en la construcció d'obra nova i en la rehabilitació d'edificis.