El Festival Internacional de Música Pau Casals tanca amb 3.100 espectadors

El 44è Festival Internacional de Música Pau Casals tanca amb un homenatge a Alexander Schneider, amic del Mestre que va crear els certàmens de Prada i Puerto Rico. «No podem oblidar que sense Sasha, probablement, Casals mai no haurien tocat de nou. Aquest tribut era molt necessari», ha expressat el director artístic Bernard Meillat a l'ACN.

En el concert d'aquest dimarts, els artistes Alexander Janiczek i Alexander Lonquich, conjuntament amb l'Orquestra del Festival Pau Casals, han interpretat peces de Schubert, Mozart i Mahler. Aquesta edició s'han programat dotze concerts, dedicats als cinc «grans amics» de Casals. L'organització valora positivament l'increment de públic amb una ocupació mitjana de més de 70% i amb 3.100 assistents.

La programació de la 44a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, amb el lema El fruit de l’amistat, s'ha dedicat a cinc amics del Mestre. Des dels inicis de la seva carrera, el sentiment de fraternitat va unir al Mestre amb els pianistes Mieczyslaw Horszowski, Eugene Istomin i Rudolf Serkin, i els violinistes Alexander Schneider i Isaac Stern. «Ha estat una edició molt especial perquè la temàtica girava al voltant de l'amistat i la fraternitat, amb concerts dedicats a alguns dels grans amics dels Casals, que van estar amb ell des del Festival de la Prada fins al concert de les Nacions Unides», ha destacat el director artístic.

Meillat també ha subratllat la participació de músics de gran renom, com Jaime Laredo o András Schiff, els quals es van relacionar amb Casals. «Schiff, un gran pianista, estava molt content de venir per primera vegada al Vendrell», ha afegit. De fet, ha remarcat l'entusiasme del públic amb l'artista. «Va tenir una càlida rebuda, també per la qualitat de la música, hauria tocat tota la nit», ha explicat. A banda del recital de Schiff, Meillat ha realçat l'actuació Christian Tetzlaff. «Va tocar dues peces de Bach sobre violins solos d'una manera fantàstica, Marta Casals el va escoltar fa uns anys a Alemanya i em va dir que l'havia de convidar, i finalment, va fer un concert fantàstic», ha assegurat.

Tribut a Sasha

El festival ha tancat amb un concert dedicat a Sasha, que va ser un dels amics més pròxims a Casals, i qui el va empènyer a tornar a pujar als escenaris. «Sense Sasha, probablement, els Casals mai no haurien tocat de nou», ha dit Meillat. De fet, Schneider va ser qui va convèncer Casals a organitzar el Festival a Prada per celebrar el 200è aniversari de la mort de Bach. També va recórrer a ell per crear el Festival de Puerto Rico el 1957, i va ser qui va contribuir a convèncer Casals d’anar a Marlboro. «Sasha també era tan especial per a un jove músic, tan generós amb tothom, que era el símbol que necessitàvem per acabar el festival», ha asseverat el director artístic.

El programa d'aquest dimarts al vespre ha arrencat amb el trio per dos violins i viola de Zoltán Kodály amb opus 12. «És interessant perquè la que toca segon violí era un alumne d'un company de Casals», ha explicat el músic Jonathan Brown, qui és també exviolista del Quartet Casals. En la vetllada també s'han interpretat peces de Mozart i una de les peces més emblemàtiques del repertori de piano, la fantasia en fa menor a quatre mans de Schubert. Finalment, els disset músics han interpretat L.v.Beethoven-G.Mahler -Quartet núm. 11 en fa menor op. 95 'Serioso'.

Per Brown, actuar en el darrer concert del certamen és per un costat un homenatge al llegat del Mestre i a l'esperit de Marlboro, on va actuar durant dotze anys, i, per l'altra, és mirar cap al futur perquè el projecte és fer «un pont entre els que teníem contacte amb gent que havia treballat amb Casals i amb les generacions futures, que òbviament no tenien aquesta oportunitat». En definitiva, ha dit ser el pont per mantenir l'esperit, la tradició i la integritat Casals. El violista ha destacat la humanitat, el compromís a ser bona persona i la música de Casals com els aspectes que l'han inspirat.

En aquesta edició, ha actuat per primer cop la violoncel·lista, Mar Gimferrer. Ho va fer dissabte amb el concert d'Alexander Lonquich. «Avui hi torno amb l'orquestra del Festival Pau Casals», ha dit il·lusionada. «És un honor com a catalana i violoncel·lista, crec que Pau Casals té un lloc molt especial per a tots els músics que són aquí, però especialment si ets català i violoncel·lista», ha asseverat. La jove ha assegurat que de Casals l'inspira la seva «increïble» música i tot el llegat, com les gravacions. «I, sobretot la seva lluita com a persona i la seva busca de la pau i la no-violència, estic segura que crec que si tothom tingués aquesta mentalitat, el món seria un lloc millor», ha opinat.

Any de creixement: més concerts, més públic

L'organització ha destacat que en aquesta 44a edició s'han programat dotze concerts, dos més respecte a l'any passat. Enguany, han assolit 3.100 persones de públic mentre que en van ser 2.700 el 2023. En aquest sentit, s'han mostrat satisfets per l'increment d'assistents, tot i que el públic de música clàssica «costa que vingui». Amb tot, han indicat que la mitjana de públic en els concerts ha estat de més d'un 70% d'ocupació i que pràcticament han aconseguit vendre totes les entrades en dos d'ells- en el concert inaugural i el d'András Schiff. Els organitzadors ja miren de cara la pròxima edició quan se celebrà el 150è aniversari del naixement del violoncel·lista català més universal. «És una celebració que ha de ser realment celebrada amb molta intensitat, hi estem treballant de valent», ha tancat Meillat.