Desmantellen una xarxa dedicada al tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral a Cunit

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Agents de la Guàrdia Civil de Tarragona van realitzar un dispositiu policial el passat 16 de juliol en el marc de l’operació BBEKEPERS. En aquesta es van practicar vuit entrades i registres a les localitats de Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú i Castelldefels i es van detenir quatre persones com a presumptes autores de delictes de tràfic d’éssers humans, pertinença a organització criminal, assetjament sexual i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar el maig de 2024 i estava orientada a desarticular una organització criminal dedicada al tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral i a altres delictes connexos.

Durant les vuit entrades i registres en habitatges es van intervenir 161.435 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i documentació d’interès per a la investigació.

A més es van detenir quatre homes, amb edats compreses entre els 25 i els 50 anys, dos d’ells a la localitat de Cunit. Els detinguts se’ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, tracta d’éssers humans amb finalitats d’explotació laboral (TSH), assetjament sexual i defraudació de fluid elèctric.

Les diligències van ser entregades juntament amb detinguts al Jutjat competent del Vendrell, que va decretar l’ingrés a presó per a dos d’ells, quedant-ne un dels investigats també a disposició del Jutjat competent per altres fets connexos.

En l’operatiu van participar les unitats d’USECIC de Tarragona, Servei Cinológico amb un gos especialitzat en la recerca de diners, patrulles territorials de Barcelona i Tarragona, així com components de la Unitat d’Intervenció i Suport del Servei de Emergències Mèdiques de Catalunya.

En aquestes actuacions també han participat tècnics d’ENDESA, els qui van determinar que als establiments on es van realitzar les entrades i registres disposaven d’electricitat de forma fraudulenta, a través de connexions irregulars a la xarxa amb un consum equivalent a 74 habitatges i una defraudació de més de 60.000 euros. Aquestes connexions fraudulentes poden suposar un greu perill per a la seguretat, tant del propi habitatge com d’altres de properes, així com per a les persones que resideixen en aquestes, davant de l’alt risc d’incendi d’aquest tipus d’instal·lacions.