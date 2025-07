Els nans de l’Arboç restaurats es presentaran el 25 de juliol

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els quatre emblemàtics nans de l’Arboç tornen al municipi després d’una acurada restauració que ha volgut preservar-ne el caràcter original i la seva vàlua patrimonial. La presentació dels treballs realitzats tindrà lloc el divendres 25 de juliol a les 19 h a la Casa de Cultura, en un acte obert a tothom.

Els nans, coneguts popularment com la vella, el vell, l'antipàtic i el rialler, van ser estrenats el 21 d’agost de 1943 durant la Festa Major, i formen part de la imatgeria festiva local des de fa més de vuit dècades. Són una mostra viva del folklore popular arbocenc, i al llarg d’aquests 82 anys gairebé 200 infants els han fet ballar pels carrers, donant-los vida.

El projecte de restauració, impulsat per l’Ajuntament, ha tingut un cost total de 4.000€ a càrrec de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Arboç. Ha estat dut a terme per un equip professional de conservadors-restauradors especialitzats en figures festives, i ha consistit en la reparació de desperfectes estructurals, consolidació dels materials originals i repintat de les cares i elements decoratius. L’objectiu ha estat conservar al màxim la fisonomia pròpia de cada personatge i mantenir-ne l’essència, tot garantint la seva durabilitat per als propers anys. Serà durant la festa d’enguany quan els nans restaurats s’estrenaran oficialment al carrer.

Des del 2006, els quatre nans es poden veure exposats permanentment dins d’una vitrina a la Casa de Cultura, quan no estan en ús. Aquesta doble funció, com a element patrimonial i festiu, reforça encara més la seva importància dins del calendari i la identitat de l’Arboç.