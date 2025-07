El Vendrell vol un ‘corrector demogràfic’ per garantir-se unes inversions justes

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, demana un «corrector demogràfic» a l’hora de planificar les polítiques del Govern pel «ràpid creixement» poblacional que hi ha al Baix Penedès. En una recent visita institucional de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, al Vendrell, el batlle ha explicat que cal buscar «algun tipus de factor corrector demogràfic» perquè tot allò que es projecti des de l’administració pública no quedi «desfasat» quan s’apliqui.

Kenneth Martínez ha assenyalat que, a més de l’increment de la ciutadania, a la ciutat hi viuen moltes persones que no estan empadronades. La consellera afirmava que «redimensionar l’estat del benestar« davant aquest creixement és un «repte».

L’alcalde vendrellenc apuntava que la capital del Baix Penedès té la «singularitat» que el creixement poblacional es produeix «en els dos extrems de la piràmide demogràfica». D’una banda, la gent gran que s’estableix a la zona per jubilar-se i, de l’altra, «adults joves amb canalla». Això comporta que el municipi tingui «més dependents nens i més dependents de gent gran. Per tant, les necessitats de tot tipus s’incrementen», argumentava.

Amb tot, Kenneth Martínez insistia que la Generalitat quan faci els «càlculs» a l’hora de planificar els serveis tingui en compte la «variable demogràfica». El batlle considera que en el cas del Vendrell «no està ben comptabilitzada».

Per la seva banda, Martínez Bravo assenyalava que el creixement de la població i de l’economia «són bones notícies». «Vol dir que tenim un país atractiu per les persones, per la gent i que volen venir a ajudar a construir o a ser part del nostre país», afegia.

Tot i això, comentava que «redimensionar l’estat del benestar» és un «repte» pel Govern. «Si no en som capaços, tenim un problema», ha sentenciat. En aquest sentit, indicava que el Govern està «compromès» en què «l’estat del benestar es dimensioni correctament» .