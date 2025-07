Mor una dona atropellada per un conductor que ha donat positiu en alcohol i drogues a l'Arboç

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Una dona de 35 anys ha mort aquest dissabte a la matinada després de ser atropellada per un turisme a la carretera TP-2124 a l'Arboç. Segons el Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc al quilòmetre 1.2 de la via i l'avís s'ha rebut a les 06:07 hores.

Per causes que s'investiguen, la víctima ha estat atropellada i posteriorment ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital de Bellvitge, on ha mort. El conductor del vehicle ha estat detingut per homicidi imprudent després de donar positiu en les proves d'alcohol i drogues.

Arran del sinistre s'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, a més de tres unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima són 79 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany.