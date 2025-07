Treuen a subhasta un xalet i un habitatge al Vendrell per un euro cadascun

Imatge del xalet que se subhasta per un euro al Vendrell.Cedida

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

El portal Escrapalia acaba de llançar una subhasta pública d'un xalet i un habitatge al Vendrell a un preu de sortida d’1 euro cadascun, estan valorats en una mica més de 325.000 i 120.000 euros.

El xalet és independent de 263 metres quadrats construïts. Consta de dos nivells de 79 i 47 metres quadrats; espais complementaris de 13 metres quadrats per a traster i magatzem; 32 metres quadrats destinats a ús esportiu o sala multiusos, així com d’un garatge de 92 metres quadrats en planta soterrani. A més, disposa d’una parcel·la de 409 metres quadrats amb possibilitat de jardí, terrassa i piscina.

Està ubicat al carrer de Josep Puig i Cadafalch, número 18, de la urbanització Baronia-Oasis, una de les zones residencials més tranquil·les i ben comunicades. El xalet va ser construït l’any 2000 i necessita reforma.

L’habitatge es troba al carrer de l’Alguer, número 2, del barri Barrio El Tancat – Mas d’en Gual.Cedida

Habitatge de 95 metres quadrats

D’altra banda, se subhasta un habitatge de 95 metres quadrats construïts. Disposa de saló-menjador ampli, cuina independent, tres habitacions, 1 o 2 banys i Balcó o terrassa. Ascensor a la finca i fàcil accés.

L’habitatge es troba actualment arrendat per 500 euros mensuals. El pis, construït el 2003, s’ubica el carrer de l’Alguer, número 2, del barri Barrio El Tancat – Mas d’en Gual, una zona residencial a només 2–3km del nucli urbà.

Les subhastes romandran obertes fins el 30 de juliol. Poden participar qualsevol persona, empresa i inversor, registrant-se de forma gratuïta a Escrapalia. Per licitar és necessari realitzar un dipòsit de garantia que varia en funció del lot, quantitat que es tornarà, exceptuant el millor postor com a part del preu de venda.

Els actius procedeixen d’un concurs físic. Per encàrrec de l’Administració Concursal designada, es realitza l’alienació d’actius mitjançant la venda per subhasta extrajudicial a través de Surus com a entitat especialitzada perquè, a través de la seva plataforma Escrapalia, realitzi la subhasta pública.