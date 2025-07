Un ferit en l'esfondrament del sostre d'una terrassa d'un habitatge a Calafell

Publicat per Shaila Cid Redactora Creat: Actualitzat:

Una persona ha resultat ferida a primera hora del matí a Calafell després que una part de l'habitatge plurifamiliar on residia s'hagi esfondrat. Concretament, s'ha esfondrat el sostre de la terrassa, que era el sostre d'una planta baixa. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 06.44 hores i s'han desplaçat amb 3 dotacions terrestres fins al pis situat al número 94 de la Rambla Mossèn Jaume Tobella.

L'alertant ha avisat que a l'interior hi podria haver-hi algú. Quan han arribat els bombers han localitzat a la persona a l'exterior, tot i que en un primer moment havia quedat atrapada per la runa. El Sistema d'Emergències Mèdiques li ha fet una primera atenció in situ i després l'ha traslladat fins a l'Hospital de Santa Tecla de Tarragona amb pronòstic menys greu. A més, el SEM ha atès dues persones més, que ha donat d'alta allí mateix. El SEM ha enviat dues ambulàncies al lloc dels fets.

Fins al lloc s'han desplaçat un equip del Grup d'Estructures Col·lapsades de de Bombers (GREC) i l'arquitecte municipal per a valorar els danys en l'estructura de l'edifici de tres plantes dels anys 60.