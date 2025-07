Unió de Pagesos, en contra d'un polígon en sòl agrícola a la Bisbal del Penedès

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos ha presentat al·legacions en contra de la modificació del plantejament urbanístic de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) per construir un polígon industrial en 74 hectàrees de sòl agrícola.

Segons el sindicat agrari, el municipi disposa d'espais reservats per a aquest tipus d'equipament que no estan ocupats, i critica «el menyspreu a l'activitat agrària com a activitat econòmica davant la prevalença d'un model econòmic logístic que comporta més fragilitat per al territori i no justifica la superfície requerida en relació amb els llocs de treball que genera».

Així mateix, denuncia que el document d'anàlisi d'afectacions agràries posat a informació pública no s'ajusta al contingut previst en la llei d'espais agraris.

«El text no inclou la justificació de la demanda d'espai agrari que es pretén destinar a finalitats alternatives, no s'han avaluat els efectes sobre l'activitat agrícola i ramadera de les explotacions de l'entorn, ni s'han establert mesures correctores i compensatòries per corregir l'afectació que suposa la modificació puntual», diu el sindicat.

Unió de Pagesos també alerta que la requalificació sòl de protecció preventiva no segueix les recomanacions de «cura especial» de l'espai agrari en l'ordenació del sòl no urbanitzable del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona.