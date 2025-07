Renfe estableix un servei alternatiu per carretera el 12 i 13 de juliol per les obres a Sant Vicenç

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Amb motiu de l’avenç de les obres que Adif està portant a terme a Sant Vicenç de Calders, els pròxims 12 i 13 de juliol Renfe establirà un servei alternatiu per carretera durant tot el cap de setmana amb 77 circulacions i 4.200 places en autobús, per garantir la mobilitat dels viatgers de la línia R4 sud entre El Vendrell i Sant Vicenç de Calders.

Els treballs d’Adif consisteixen en la instal·lació d’un aparell de via, així com la seva implementació a les instal·lacions de seguretat. Un cop finalitzats tots els treballs previstos tant en aquesta fase com a les fases posteriors, aquest aparell permetrà la connexió de la via 3 amb les vies 5, 7, 9 i 11.

En aquesta fase d’obres també hi haurà talls nocturns a la línia R4 els caps de setmana del 19-20 i 26-27 de juliol i el 2-3, 9-10, 23-24 i 30-31 d’agost amb afectació als darrers trens de la nit i els primers trens del matí:

Dissabtes 19 i 26 de juliol i 2, 9, 23 i 30 d’agost :

Última circulació finalitza el servei en tren a El Vendrell

Entre El Vendrell i Sant Vicenç de Calders, servei en autobús

Diumenges 20 i 27 de juliol i 3, 10, 24 i 31 d’agost :

Últimes dues circulacions finalitzen el servei en tren a El Vendrell.

Entre El Vendrell i Sant Vicenç de Calders, servei en autobús

Dilluns 7, 14 i 21 de juliol; 7, 4, 11, 18 i 25 d’agost i 1 de setembre :

Les tres primeres circulacions des de Sant Vicenç de Calders es realitzaran en autobús fins a Sant Vicenç de Calders

La línia R2 Sud i els Regionals del Sud oferiran el servei habitual.