Tres ferits lleus en un accident a l’AP-7 a Banyeres del Penedès entre dos vehicles i una caravana

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Tres persones han resultat ferides lleus aquest diumenge de matinada en un accident de trànsit a l’AP-7, al seu pas per Banyeres del Penedès. Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 4.06 h per una col·lisió entre dos turismes al punt quilomètric 214.

Com a conseqüència del xoc, una caravana ha quedat completament destrossada i ocupava el carril dret, mentre que els dos cotxes han quedat aturats al canal central.

En l’accident hi havia quatre ocupants: tres han resultat ferits lleus i una persona ha quedat il·lesa. La via ha estat tallada durant una estona per facilitar l’actuació dels serveis d’emergència, però ja s’ha reobert al trànsit.