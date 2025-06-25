Educació
Marc Urgell, millor nota de les PAU a Tarragona: «Fer esport és bo per desconnectar i ser més productiu quan estudies»
L'estudiant de l'Arboç ha tret un 9,5 i vol entrar a Enginyeria de Telecomunicacions a l'UPC
Marc Urgell, estudiant de l'institut de l'Arboç (Baix Penedès), ha obtingut la millor nota de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'enguany a la demarcació de Tarragona. Una nota calcada a la que també ha tret Ònia Amenós, de l'institut Gabriel Ferrater de Reus. A la fase general han obtingut un 9,5.
Urgell, a més, amb les notes de la fase específica -tecnologia i física en el seu cas- ha elevat la puntuació fins als 13,446 sobre 14. En declaracions a l'ACN, l'estudiant de l'Arboç ha reconegut que no s'esperava treure la millor nota de la demarcació i ha apuntat que «fer esport és bo per desconnectar i ser més productiu» quan s'estudia. A partir del setembre vol cursar Enginyeria de Telecomunicacions a l'UPC.
Urgell ha rebut la notícia aquest dimecres al matí. Era a la platja amb uns amics i allà ha rebut un missatge de Whatsapp del Departament de Recerca i Universitats on l'informaven que havia aconseguit la millor nota de la demarcació. «Vaig sortir dels exàmens amb bones sensacions i m'esperava treure bona nota, però no la millor de Tarragona», ha reconegut.
En la seva opinió, les claus principals per obtenir bons resultats durant el batxillerat són la constància i l'esport. «M'he intentat centrar i ser constant durant tot el primer i segon de batxillerat», ha comentat, per tot seguit afegir: «jugar a bàsquet, fer esport i desconnectar durant el dia és bo per ser més productiu després quan estudies». El bàsquet tampoc li ha anat malament, ja que amb el seu equip del Club Bàsquet l'Arboç han guanyat la lliga. «Tampoc és bo estar sempre estudiant», ha reiterat.
Un cop va acabar el curs, les setmanes prèvies a les PAU es va «planificar què volia estudiar cada dia», així com «practicar models d'examen i repassar el temari de tot l'any» per anar tranquil a la selectivitat. L'assignatura que menys esforç li ha costat ha estat matemàtiques. «Anava molt ben preparat perquè hem tingut un bon professor al batxillerat», ha destacat. De fet, segons ha comentat, a la resta dels seus companys de classe la selectivitat també els ha anat bé i hi ha hagut notes «bastant bones».
Amb el curs acabat però, no s'ha acabat l'estudi. Ja s'ha apuntat a l'autoescola per treure's la teòrica del carnet de conduir durant l'estiu. Els 18 anys els fa al juliol i al setembre probablement anirà a la universitat a Barcelona, però per ara no es planteja anar-hi en cotxe. Tocarà mirar-se les combinacions de tren i autobús per quadrar els horaris i triar la millor opció. Abans però, Urgell vol gaudir de l'estiu i ja està planificant una pujada al Canigó amb el seu germà gran.