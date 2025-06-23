Seguretat
El Vendrell intensificarà els controls i la presència policial als nuclis marítims durant l’estiu
Durant la reunió es va acordar la implementació del dispositiu policial Aiguamarina
La setmana passada, al nucli marítim de Sant Salvador, es va celebrar la Mesa de Coordinació Operativa on hi han participat Policia Local, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil per posar en comú les problemàtiques i les solucions que s’han de d’adoptar de cara a l’augment de la població del municipi durant a l’estiu, sobretot als nuclis marítims.
En aquest sentit, s’ha acordat la implementació del dispositiu policial Aiguamarina per incrementar els controls entre tots els cossos de seguretat i intensificar la presència policial a Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs per garantir un estiu tranquil i segur.
El director general de Coordinació de les Policies Locals, Daniel Limones, ha destacat que «al Vendrell s’està fent una bona feina en matèria de seguretat i les meses de coordinació són importants per desenvolupar accions operatives que milloren la seguretat ciutadana i la mobilitat dins del municipi, en aquest cas, dins de la temporada d’estiu».
El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que «s’ha aprovat el dispositiu policial Aiguamarina, un pla integral de seguretat que concreta les accions de la Policia Local del Vendrell en coordinació amb la resta de cossos de seguretat per garantir la seguretat, la convivència i la tranquil·litat durant els mesos d’estiu al municipi».
L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha posat de relleu que «amb l’augment de població a l’estiu de més del doble d’habitants que durant la resta de l’any cal atendre més necessitats i augmentar els recursos policials i, sobretot, cal actuar en coordinació amb altres cossos de seguretat».