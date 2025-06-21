Successos
Detenen un grup de grafiters que van vandalitzar trens al Vendrell
El valor econòmic dels perjudicis ocasionats és d'uns 200.000 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat, 17 de juny, quatre grafiters d’entre 21 i 24 anys per 44 delictes de danys a trens de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i Metro de Barcelona.
Els fets van passar entre el febrer de 2024 i el maig de 2025, la majoria de casos en poblacions de l'àrea metropolitana i a la capital. El valor econòmic dels perjudicis ocasionats és de dos-cents mil euros aproximadament.
A més dels delictes de danys, s’atribueixen, també, tres delictes de desordres públics, per l’accionament del fre d’emergència d’alguns combois, i un delicte d’amenaces a un vigilant de seguretat d’una de les estacions afectades.
En molts casos, les accions dels grafiters van ocasionar afectacions en el servei ferroviari.Els fets van passar entre el febrer de 2024 i el maig de 2025, a Sabadell, Terrassa, el Vendrell, Castelldefels, Rubí, Martorell, Castellbisbal, Granollers, Sant Adrià de Besòs, el Prat de Llobregat, Ripoll, l’Hospitalet de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Barcelona.
En la majoria dels casos, en les pintades localitzades en els diferents vagons, els agents van localitzar-hi signatures, també conegudes com a 'tags'; un element molt utilitzat en el món dels grafits que n’identifica els autors i els dona prestigi.
En algunes de les pintades s'ha detectat que els autors, abans de fer-les, van activar el fre d’emergència del tren, situat a l’interior dels vagons. Així va passar, per exemple, en una zona propera a Martorell, on els investigats, d'aquesta manera van fer aturar el comboi en una zona entre estacions, on no hi ha personal de seguretat ni càmeres de videovigilància. D'aquesta manera, mentre un feia el grafit, un altre s’encarregava de gravar l’acció i controlar l’entorn per donar seguretat.
Les conseqüències d'aquestes accions van provocar, en molts casos, la reducció de trens per cobrir els serveis diaris amb la freqüència establerta, així com la reducció del nombre de trens reservats per a anomalies i incidències sobrevingudes.
A part dels actes vandàlics contra els elements ferroviaris, en un dels incidents denunciats, els grafiters van amenaçar amb una navalla un dels vigilants de seguretat de l’Estació del Parc del Nord de Sabadell, quan abandonaven el lloc dels fets.
Reforç policial
Els Mossos d'Esquadra han reforçat la presència policial uniformada a les estacions, a més d’incrementar el grup d’anàlisi d’incidents ferroviaris d’interès policial, per poder donar una millor resposta en la investigació d’aquest tipus d’incidents, segons ha informat el cos.
En aquest sentit, l’any 2024, dues operacions conjuntes amb Policia Nacional i Guàrdia Urbana, van permetre detenir més d’una trentena de grafiters, autors de més de 350 actes vandàlics amb danys valorats, aproximadament, en dos milions d’euros.