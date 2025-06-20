Policial
Intervenen més de 16 quilos de substàncies estupefaents en un establiment a Calafell
El valor de la droga intervinguda podria tenir un valor al mercat negre de més de 50.000 euros
Aquest dimecres agents de la PAFIF (patrulla fiscal i de fronteres) de Cambrils i del Vendrell de la Guardia Civil van dur a terme un dispositiu policial dirigit a la inspecció de locals de venda autoritzada de productes contenint CBD a Calafell. Durant l’operació van trobar a l’interior d’un dels locals diversos envasos que contenien suposades substàncies il·legals. A més, una persona aquesta sent investigada com a presumpta autora de delictes contra la salut pública.
Després de sotmetre les esmentades substàncies als test de detecció de drogues, van poder comprovar que es tractava de substàncies estupefaents com a marihuana, haixix i cigarros de marihuana. El total es van intervenir 16,138 quilos de cabdells de marihuana, 652 grams d’haixix i 52 cigarretes de marihuana, amb un valor de mercat de 51.446 €.
Les diligències policials instruïdes i la droga confiscada, ha estat posada a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia d’El Vendrell. La investigació continua oberta per aclarir els fets.
El cannabidiol (CBD) és una substància que s’extreu de la planta cànnabis sativa, l’ús medicinal de la qual per al tractament de diverses malalties està aprovat per l’Agència Europea del Medicament. En aquest cas, el reclam de l’esmentada substància va ser aprofitat per a la venda encoberta de substàncies il·legals com el cànnabis i l’haixix.