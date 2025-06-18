Oci
Tardeos amb música en directe i sopars entre vinyes: el pla d'estiu perfecte en un entorn idíl·lic
Un celler de la demarcació prepara cites entre vinyes, música en directe i sopars informals tots els divendres i dissabtes de juliol i agost
Aquest estiu, el Celler Avgvstvs Forvm, al Vendrell es convertirà en un punt de trobada imprescindible per a les tardes d’estiu al Penedès. Tots els divendres i dissabtes de juliol i agost, el celler obre les portes per oferir tardes úniques amb tardeos entre vinyes, música en directe, sessions de DJ, i un ambient relaxat i vibrant.
Els tardeos començaran a les 18:00 h i s’allargaran fins a les 23:30 h, combinant la millor música amb una oferta gastronòmica informal a càrrec del restaurant Dgvsta: hamburgueses gurmet, patates braves i les famoses romanes.
L’experiència es viu en un entorn privilegiat, entre vinyes i a tocar de la costa, al cor del Vendrell.