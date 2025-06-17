Municipal
L’Arboç denuncia públicament l’enverinament de set plataners al carrer de Santa Llúcia
L'Ajuntament del municipi comunica que els arbres haurien estat intoxicats de forma deliberada
L’Ajuntament de l’Arboç ha fet pública una ferma condemna per la mort de set plataners de grans dimensions situats al carrer de Santa Llúcia, a conseqüència d’un enverinament intencionat que es considera un atac greu al medi ambient i a l’espai públic del municipi.
Segons les primeres valoracions tècniques, els arbres haurien estat intoxicats de forma deliberada, causant danys irreversibles tant a la seva salut com a l’equilibri ecològic de l’entorn urbà. Es tracta d’un fet de màxima gravetat que afecta directament el patrimoni natural de l’Arboç i el benestar de la ciutadania.
Davant d’aquesta acció vandàlica, l’Ajuntament ha anunciat que presentarà una denúncia formal i es personarà per la via penal amb l’objectiu de depurar responsabilitats i que els autors d’aquest delicte responguin davant la justícia. L’enverinament d’arbres pot constituir un delicte contra el medi ambient i el domini públic, segons estableix el Codi Penal.
A més, el consistori ha volgut reiterar el seu compromís amb la protecció del patrimoni natural i ha fet una crida a la col·laboració ciutadana. Es demana a qualsevol persona que pugui tenir informació sobre els fets que la faci arribar a les autoritats per ajudar a aclarir el cas.
Aquest greu incident posa de manifest la importància de vetllar col·lectivament per la conservació dels espais verds urbans i de rebutjar qualsevol acció que atempti contra el medi ambient.