Successos
Detinguts dos homes al Vendrell per un furt a la platja del barri marítim de Sant Salvador
La víctima va adonar-se en sortir de l'aigua que li faltaven efectes personals valorats en uns 800 euros
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat, 13 de juny, dos homes de 25 i 31 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt i un altre de resistència, desobediència i atemptat als agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc pels volts de les 16:50 hores al barri marítim de Sant Salvador al Vendrell, quan els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït un furt a la platja.
En arribar al lloc, la víctima va explicar-los que, en sortir de l'aigua, es va adonar que li faltaven diversos efectes personals valorats en uns 800 euros. Els mossos, amb la descripció de la qual disposaven, van iniciar la recerca dels sospitosos fins arribar a una zona boscosa i amb molta vegetació on s'havia ocultat un dels individus.
Seguidament van trobar un altre home amagat entre uns matolls i, en l'escorcoll, van localitzar-los els objectes sostrets de la víctima. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra van detenir els dos homes pel furt a la platja i van quedar en llibertat amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.