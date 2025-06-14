Successos
Intenten atracar dues entitats bancàries al Baix Penedès i acaben detinguts a Castelldefels
Després dels intents fallits, els tres pispes van consumar l'assalt en una sucursal del Masnou i van aconseguir un botí de 140.000 euros en efectiu
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 de maig dos homes, de 58 i 49 anys, a Castelldefels (Baix Llobregat) per tres atracaments a entitats bancàries del Baix Penedès i el Maresme.
Els dos primers assalts el 23 de maig a sucursals de Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès van ser en grau de temptativa, mentre que cinc dies després van consumar l'atracament en un banc del Masnou, d'on van sostreure 140.000 euros en efectiu. Els agents els van sorprendre quan aparcaven el cotxe amb què havien fugit fins a Castelldefels.
El 'modus operandi' dels atracadors era simular que tenien problemes amb el caixer automàtic, intentar accedir a les entitats camuflats amb guants i casc i exhibir una arma de foc per amenaçar els treballadors.La investigació va començar, justament, a partir de la comissió de dos atracaments en grau de temptativa el 23 de maig a Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès.
En el primer cas, un dels autors es va presentar al caixer automàtic exterior de l'entitat bancària amb guants i un casc de motocicleta que li ocultava el rostre. Des d'allà, va intentar que una de les treballadores de l'entitat -que ja no estava oberta al públic- sortís a l'exterior per resoldre-li un suposat problema tècnic.
La treballadora va intentar solucionar el problema des de l'interior de la sucursal, sense donar-li accés a l'interior del recinte, un fet que va frustrar l'intent de l’individu, que va abandonar el lloc i va ser recollit per un cotxe conduït per un altre home.
Tot seguit, es van desplaçar a una altra entitat bancària ubicada a uns dos quilòmetres de distància de l'anterior, a Llorenç del Penedès. En aquest cas, el modus operandi va ser el mateix: l'home va simular tenir problemes amb un dels caixers per provocar que li obrissin la porta que donava accés a l'interior, ja que l'entitat tampoc estava oberta al públic.
En aquest cas, tot i les primeres gestions del personal de l'entitat des de l'interior, davant la insistència de l’home, que s'havia apujat la visera del casc per identificar-se, li van obrir l'accés a l’interior, moment en què va exhibir una arma de foc curta davant dels quatre treballadors de la sucursal.
La tensa situació del moment va provocar una demora per part dels treballadors a l'hora de fer cas de les ordres de l'atracador, i 11 minuts després l'home va desistir de l’intent i va marxar ràpidament.
Atracament reeixit al Masnou i fugida a Castelldefels
A partir de la denúncia, la Unitat Central d'Atracaments va encarregar-se de la investigació i ràpidament van identificar els dos presumptes pispes, així com dos vehicles relacionats.
Cinc dies després dels primers atracaments fallits, el 28 de maig, agents de Mossos van detectar la presència dels dos individus al Masnou. Un d'ells, circulava amb un patinet elèctric, amb un casc de motocicleta posat i amb una bossa d'esport gran penjada a l'esquena, mentre l'altre l'esperava a l'interior d'un vehicle.
La patrulla va confirmar ràpidament que acabaven de cometre un atracament en una entitat bancària de la localitat, amenaçant fins a nou treballadors que en aquell moment començaven la jornada i als quals van obligar a obrir dos caixers i una caixa forta per emportar-se 140.000 euros en efectiu.
Els dos autors van fugir en cotxe cap a Castelldefels, concretament al domicili d'un d'ells. Va ser en el moment d'estacionar el vehicle quan els dos assaltants van ser sorpresos pels agents, que els van detenir immediatament.
Es va recuperar el botí sostret, l'arma de foc exhibida i diversos elements que feien servir de disfressa per ocultar la seva identitat, tots ells localitzats en el registre dels dos vehicles que utilitzaven. Els dos detinguts, que sumen una vintena d'antecedents, van passar a disposició judicial el 30 de maig al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gavà.
Se'ls hi atribueixen delictes de robatori amb violència i intimidació, tinença il·lícita d'armes i de conducció sense haver obtingut mai el permís de conduir.