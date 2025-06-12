Comerç
Cunit inaugura un nou Esclat amb una inversió de 19,5 milions d’euros
El nou establiment, situat a l’Avinguda de Barcelona, amplia serveis, aposta pel producte de proximitat i genera gairebé un centenar de llocs de treball
El Grup Bon Preu ha inaugurat un nou supermercat Esclat a Cunit, consolidant així la seva aposta per l’expansió i la proximitat als clients. La inauguració, celebrada ahir, va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Cunit, M. Dolors Carreras Casany, i de la directora comercial de Bon Preu, Anna Font i Tanyà.
El nou establiment substitueix l’antic Bonpreu de la població i presenta una superfície de vendes de 2.500 m², a més d’un aparcament amb vuit places equipades amb carregadors per a vehicles elèctrics. L’obertura ha suposat una inversió de 19,5 milions d’euros i ha permès la creació de 98 llocs de treball, molts dels quals provinents de la col·laboració amb el servei municipal SomCunit.
Durant l’acte d’inauguració, Anna Font i Tanyà va expressar la seva satisfacció per l’obertura: «Aquest nou Esclat suposa una millora significativa tant en superfície com en serveis i assortiment. Volem continuar essent un referent per als veïns i veïnes de Cunit i dels municipis de l’entorn, oferint productes frescos i de qualitat amb un servei excel·lent i preus competitius».
Per la seva banda, l’alcaldessa va destacar la rellevància econòmica del projecte: «L’arribada d’aquest nou Esclat suposarà un incentiu important per al desenvolupament econòmic de Cunit i pot afavorir la implantació de nous operadors econòmics a la zona en desenvolupament de la Plana del Castell».
Com és habitual en el model comercial del Grup, el nou Esclat posa l’accent en el producte fresc i de proximitat, amb seccions destacades com la carnisseria amb vitrina de carn madurada, peixeria amb forn de cocció, xarcuteria, formatgeria, fleca, Espai Bonprofit amb plats preparats, i el corner de sushi elaborat al moment. També inclou zones específiques per a vins i caves, parafarmàcia, productes per a mascotes, tèxtil i una zona de jocs per als més petits.
El compromís amb la sostenibilitat ha estat un altre dels punts forts del projecte. Gràcies a les mesures d’eficiència energètica, l’establiment redueix en un 20% tant el consum energètic com les emissions de CO₂ respecte un supermercat convencional. Així mateix, compta amb instal·lacions fotovoltaiques de 400 kWp i un sistema automatitzat de control de les instal·lacions.
A més, l’Esclat de Cunit col·labora amb l’entitat local Càritas per a la recollida d’excedents alimentaris destinats a l’Economat de Vilanova, reafirmant així el compromís social del Grup.
Amb aquesta nova obertura, el Grup Bon Preu, que recentment ha estat reconegut per la revista Forbes com una de les 100 millors empreses per treballar a Espanya, continua ampliant la seva presència a Catalunya, on ja compta amb 138 supermercats Bonpreu, 61 Esclat, 16 minimercats, 64 benzineres EsclatOil, més de 400 punts de càrrega per a vehicles elèctrics i el servei BonpreuEsclat Energia.