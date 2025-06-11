Mobilitat
Restablerta la circulació de l'R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders
Un atropellament entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú ha afectat la circulació de les línies del sud
La circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders ha quedat restablerta poc abans de les 12.30 hores. Es tracta de la circulació de les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17, que s'havia vist interrompuda a primera hora del matí per l'atropellament d'una persona en un punt de pas no autoritzat entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú.
En un primer moment, s'ha reprès la circulació per via única entre Vilanova i la Geltrú i Cunit i per les dues vies a la resta de la línia, per posteriorment recuperant-se en el seu conjunt.