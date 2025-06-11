Diari Més

Quatre persones resulten ferides en un xoc frontal entre dos turismes a Santa Oliva

Un helicòpter està pendent de traslladar a l'hospital una persona que hauria resultat ferida de gravetat

Imatge d'arxiu d'una patrulla de Mossos senyalitzant un accident de trànsit.

Imatge d'arxiu d'una patrulla de Mossos senyalitzant un accident de trànsit.Mossos d'Esquadra

ACN

Quatre persones han resultat ferides aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit a la TP-2125, al terme municipal de Santa Oliva (Baix Penedès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets han passat a les 18.33 hores al quilòmetre 2,8 d'aquesta via. 

Per causes que es desconeixen, els dos turismes han topat frontalment. Hi treballen tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter, que està pendent de traslladar a l'hospital una persona que hauria resultat ferida de gravetat. A causa del sinistre la carretera està tallada.

