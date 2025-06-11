Successos
Quatre persones resulten ferides en un xoc frontal entre dos turismes a Santa Oliva
Un helicòpter està pendent de traslladar a l'hospital una persona que hauria resultat ferida de gravetat
Quatre persones han resultat ferides aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit a la TP-2125, al terme municipal de Santa Oliva (Baix Penedès). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els fets han passat a les 18.33 hores al quilòmetre 2,8 d'aquesta via.
Per causes que es desconeixen, els dos turismes han topat frontalment. Hi treballen tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter, que està pendent de traslladar a l'hospital una persona que hauria resultat ferida de gravetat. A causa del sinistre la carretera està tallada.