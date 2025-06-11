Educació
L'institut Andreu Nin del Vendrell potenciarà la formació de tecnologies de l'hidrogen enfocades a l'automoció
Applus+ IDIADA formarà el professorat del centre durant el mes de juny
L'Institut Andreu Nin del Vendrell potenciarà, en els seus ensenyaments de formació professional, les tecnologies de l'hidrogen enfocades al món de l'automoció gràcies a la col·laboració amb Applus+ IDIADA. La companyia formarà el professorat del centre durant aquest mes de juny per poder impartir els continguts, i també dotarà l'institut dels equipaments necessaris a través d'un préstec gratuït. Concretament, s'inclouran continguts en el cicle formatiu de grau superior d'Automoció i en el curs d'especialització de Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.
El secretari de Formació Professional del Departament d'Educació i FP, Francesc Roca, ha visitat aquest dimecres les instal·lacions d'Applus+ IDIADA i ha anunciat l'impuls, el proper curs, «d'una base unificada de coneixement, evidències i bones pràctiques sobre l'hidrogen verd, i d'una xarxa de centres d'FP, empreses i centres d'innovació per impulsar projectes orientats a aquestes tecnologies aplicades a diferents sectors estratègics, entre els quals el de la mobilitat sostenible».
Applus+ IDIADA, que el 2023 va rebre l'acreditació d'excel·lència en FP Dual del Departament d'Educació i Formació Professional, també seguirà acollint alumnat en el seu període de pràctiques. Fins ara, n'ha acollit un total de 267 de 9 instituts del Penedès, prop de la meitat dels quals s'ha acabat incorporant a la plantilla de l'empresa. Els alumnes provenen dels graus superiors d'Administració i finances, Disseny en fabricació mecànica, Automoció, Automatització i robòtica industrial, Transport i logística i els de la família professional d'Informàtica i comunicacions.