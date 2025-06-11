Diari Més

Educació

L'institut Andreu Nin del Vendrell potenciarà la formació de tecnologies de l'hidrogen enfocades a l'automoció

Applus+ IDIADA formarà el professorat del centre durant el mes de juny

Pla general aeri de les instal·lacions d'Applus Idiada, a Santa Oliva.

Pla general aeri de les instal·lacions d'Applus Idiada, a Santa Oliva.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'Institut Andreu Nin del Vendrell potenciarà, en els seus ensenyaments de formació professional, les tecnologies de l'hidrogen enfocades al món de l'automoció gràcies a la col·laboració amb Applus+ IDIADA. La companyia formarà el professorat del centre durant aquest mes de juny per poder impartir els continguts, i també dotarà l'institut dels equipaments necessaris a través d'un préstec gratuït. Concretament, s'inclouran continguts en el cicle formatiu de grau superior d'Automoció i en el curs d'especialització de Manteniment de Vehicles Híbrids i Elèctrics.

El secretari de Formació Professional del Departament d'Educació i FP, Francesc Roca, ha visitat aquest dimecres les instal·lacions d'Applus+ IDIADA i ha anunciat l'impuls, el proper curs, «d'una base unificada de coneixement, evidències i bones pràctiques sobre l'hidrogen verd, i d'una xarxa de centres d'FP, empreses i centres d'innovació per impulsar projectes orientats a aquestes tecnologies aplicades a diferents sectors estratègics, entre els quals el de la mobilitat sostenible».

Applus+ IDIADA, que el 2023 va rebre l'acreditació d'excel·lència en FP Dual del Departament d'Educació i Formació Professional, també seguirà acollint alumnat en el seu període de pràctiques. Fins ara, n'ha acollit un total de 267 de 9 instituts del Penedès, prop de la meitat dels quals s'ha acabat incorporant a la plantilla de l'empresa. Els alumnes provenen dels graus superiors d'Administració i finances, Disseny en fabricació mecànica, Automoció, Automatització i robòtica industrial, Transport i logística i els de la família professional d'Informàtica i comunicacions.

tracking