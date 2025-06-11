Diari Més

Successos

Interrompuda la circulació de trens entre Vilanova i Sant Vicenç per un atropellament

L'incident ha tingut lloc entre les estacions de Cubelles i Vilanova i la Geltrú

Imatge d'arxiu de l'exterior de l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders.

Imatge d'arxiu de l'exterior de l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders.ACN

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La circulació ferroviària està interrompuda a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per un atropellament en un punt de pas no autoritzat entre les estacions de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, segons ha informat Renfe. Inicialment s'han registrat retards, però finalment s'ha procedit a fer el tall.

Seguirà ampliació

tracking