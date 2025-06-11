Successos
Interrompuda la circulació de trens entre Vilanova i Sant Vicenç per un atropellament
L'incident ha tingut lloc entre les estacions de Cubelles i Vilanova i la Geltrú
La circulació ferroviària està interrompuda a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per un atropellament en un punt de pas no autoritzat entre les estacions de Cubelles i Vilanova i la Geltrú, segons ha informat Renfe. Inicialment s'han registrat retards, però finalment s'ha procedit a fer el tall.
Seguirà ampliació