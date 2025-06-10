Mobilitat
Renfe estableix un servei alternatiu per carretera amb motiu de les obres a Sant Vicenç de Calders
Els propers 16 i 17 de juny oferirà 1.138 circulacions de bus per als usuaris de la línia R2 sud i Regionals del sud
Amb motiu dels treballs que Adif està duent a terme a Sant Vicenç de Calders, els propers 16 i 17 de juny Renfe establirà un servei alternatiu per carretera amb 1.138 circulacions i 62.590 places amb bus, per garantir la mobilitat dels viatgers de les línies R2 sud i trens Regionals del sud. La R4 sud només es veurà afectada fins a les 14.00 hores del dilluns 16.
Els treballs d'Adif consisteixen en la instal·lació de nou aparells de via d'amplada mixta, l'adequació de la línia aèria de contacte a la nova configuració, mitjançant la instal·lació de nous pals i pòrtics, i la inclusió d'aquests nous elements al nou enclavament (dispositiu emprat per configurar itineraris ferroviaris, mitjançant l'accionament de març).
Aquesta interrupció del servei el dilluns 16 i dimarts 17 es produeix per dur a terme les simulacions comercials necessàries entre Torredembarra i Cunit, mitjançant trens que circulen sense viatgers, per garantir la fiabilitat de les noves instal·lacions i equipaments sobre els quals Adif ha estat treballant.
D'aquesta manera, a partir del 18 es restableix el servei habitual a les línies R2 sud i trens Regionals de les línies R14, R15, R16 i R17, que a més des d'aquell dia recuperen la parada comercial a Sant Vicenç de Calders.
La línia R4 sud podrà restablir la circulació completa fins a Sant Vicenç de Calders a partir de les 14.00 hores de dilluns, ja que en aquest tram els treballs efectuats només necessiten simulacions que es poden fer entre les 06.00 i les 14.00 del dilluns.
Pla alternatiu de transport per carretera
R2 sud
- Barcelona Estació de França – Cunit: Servei ferroviari habitual
- Cunit – Sant Vicenç de Calders: Servici alternatiu per carretera amb parades a Segur de Calafell i Calafell
R14, R15, R16 y R17
- Barcelona Estació de França – Cunit: un tren Regional per hora i sentit. Reforços puntuals en hora punta. Dos trens de la línia R2 sud
- Cunit – Torredembarra: Servei alternatiu per carretera
- Torredembarra – Lleida/Reus/Tortosa/Salou PortAventura: Servei en tren
R13
- La Plana Picamoixons – Sant Vicenç de Calders: servei alternatiu per carretera Cunit – Sant Vicenç de Calders – La Plana amb parades intermitges a les estacions Roda de Mar, Salomó, Vilabella i Nulles-Brafim, Valls.
- Servei complementari Valls – Roda – Barcelona Estació de França: 2 freqüències per sentit igual que actualment.
- A partir del 16 de juny, els trens La Plana 9.18h a Sant Vicenç de Calders i Sant Vicenç de Calders 12.49h – La Plana es realitzaran per carretera per les obres de millora d’ Adif a la infraestructura.
R4 sud (Fins les 14.00 hores del 16 de juny)
- Sant Vicenç de Calders – El Vendrell: Servei alternatiu per carretera
- El Vendrell – Manresa: Servei en tren
A partir de les 14.00 hores es restableixen els recorreguts i serveis habituals
Servei a partir del 18 de juny
Des de l'inici del servei es restableixen els recorreguts habituals a la línia R2 sud, així com a les línies R14, R15, R16 i R17 que a partir dimecres 18 recuperen la parada comercial a Sant Vicenç de Calders.
El servei de la R13 es continua prestant mitjançant una llançadora Sant Vicenç – La Plana i dos serveis complementaris amb bus Valls-Roda-Barcelona. A partir del 16 de juny, els trens La Plana 9.18h a Sant Vicenç de Calders i Sant Vicenç de Calders 12.49h – La Plana es realitzaran per carretera per obres de millora d'Adif a la infraestructura.
Al seu torn, Adif continuarà fent tasques a l'entorn de Sant Vicenç relacionats amb l'adaptació a l'ample mixt de la capçalera nord de l'estació en relació amb l'estació del Vendrell.
Aquestes actuacions comportaran modificacions en el servei de caps de setmana similars a les produïdes en aquestes darreres setmanes. A més, caldrà fer un tall similar al d'aquest 17-18 de juny a finals de juliol o principis d'agost. Les dates dependran de l’evolució de l’obra.
Tota la informació sobre aquestes modificacions del servei, així com els horaris de trens i autobusos, es poden consultar als expositors de les estacions dels trams afectats, als webs rodaliesdecatalunya.cat; adif.es, renfe.com, al telèfon d'informació 900 41 00 41, a les apps de Rodalies de Catalunya i Adif al teu mòbil, així com a les xarxes socials @rodalies, @renfe i @infoadif.