Castells
Verds i Vella s’igualen a la diada de colles campiones del Vendrell
La Joves va repetir els castells de la Selva i els Nens van fer el seu primer 3de8 de l’any
Les diades castelleres són esplèndides quan totes les colles poden descarregar els seus objectius. A l’actuació de les campiones del Concurs tothom va marxar amb la sensació que la feina està ben feta i que el camí que ve per davant, promet. Nens, Joves, Vella i Verds van completar tots els seus castells en una actuació que d’inici semblava que li faltava ritme, però es va liquidar en poc més de dues hores.
Els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls van fer exactament la mateixa actuació des del primer a l’últim castell, un fet excepcional que no s’havia vist les darreres temporades. L’únic que van invertir és l’ordre dels bàsics de nou. Els Verds van sortir de 3de9f, un castell que ja havien ensenyat enguany i que, tot i tenir un cert neguit, van descarregar amb solvència. El repte més important arribava a la segona ronda amb el 4de9f, que només havien carregat per les Fires de Maig. Solucionats els problemes que van mostrar aquell dia, els Verds van fer un pas endavant completant-lo abans de decidir si s’apostava per la gamma extra a la tercera ronda. El 5de9f està assajat i preparat per sortir a plaça, però necessita tenir el màxim d’efectius possibles i el cap de colla no va voler arriscar. Així, van tancar amb un altre 5de8 perfecte que ho deixa tot preparat per a un pròxim assalt a la gamma extra. La rúbrica va ser el pilar de 6, que no feien des del mes de març a la Diada de Primavera. La Diada dels Quatre Fuets de Berga i el Pla de la Seu de Tarragona són els dos pròxims reptes per als Castellers de Vilafranca.
Si per als Verds el repte era el 4de9f, per a la Colla Vella l’estrena era el 3de9f i el van voler encarar de sortida. A la Diada del Museu Casteller el van desmuntar després d’algun dubte al tronc, però al Vendrell es van esvair per completar-lo per primera vegada aquesta temporada. A la segona ronda un castell al qual li tenen confiança total, el 4de9f, que ja han fet enguany tres vegades. I per tancar un 5de8 que apunta a 5de9f per a la diada de Sant Joan el 24 de juny. A la tanda de pilars també van estrenar el de 6, que necessita rodatge per anar pujant pisos durant les pròximes setmanes i poder tancar les actuacions amb un espadat superior. D’aquesta manera, els rosats superaven l’actuació que havien fet la temporada passada en aquesta mateixa diada i queden pendents de tornar a ensenyar castells de nou a Tarragona el pròxim cap de setmana abans de la festa major.
També la Colla Joves Xiquets de Valls va fer un salt important d’un any a l’altre. Si el 2024 tot just podia completar un castell de vuit, enguany va descarregar tres castells de gamma alta de vuit, repetint l’actuació que ja havia ensenyat fa una setmana a la Selva del Camp. El 2de8f de sortida no va mostrar cap dificultat i dona garanties per pensar en pujar-li un pis més, mentre a la segona ronda van tornar a descarregar un excel·lent 4de8p. Cap casteller pateix tot i la seva complexitat i tal com passa amb l’estructura de dos, la colla hauria de somniar en pujar-li un pis en el futur a mig o llarg termini. El 3de8 de la tercera ronda era el pas previ per reviure un brillant Pde7f, una estructura que torna a ser insígnia de la colla. Dissabte vinent, a la diada del local que es farà a la plaça del Pati arriba el repte del castell de nou pels vermells.
Els Nens del Vendrell van tornar a ser ambiciosos des del primer moment. Si la setmana passada van haver de desmuntar el 3de8 dues vegades a La Bisbal del Penedès, aquest cap de setmana a casa es convertia en el castell de sortida per descarregar-lo de la millor manera. Màxim objectiu de la seva actuació assolit per tornar a descarregar a la segona ronda el 4de8. Segons paraules del cap de colla el millor que han fet enguany dels cinc que han descarregat. El 2de7 de la tercera ronda va completar la clàssica de vuit que els dona impuls de cara a les pròximes diades on ha de repetir al màxim aquests tres castells abans de pensar en objectius superiors.