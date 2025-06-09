Municipal
Les obres per reformar l’Hospital del Vendrell costaran 45 MEUR i començaran «ben aviat»
Ho ha afirmat Salvador Illa en una conferència, que recalca que l’equipament guanyarà 13.000 m2
Les obres per reformar l’Hospital del Vendrell costaran 45 milions d’euros i començaran «ben aviat», segons va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en una conferència a Coma-ruga. L’actuació permetrà guanyar 13.000 metres quadrats i s’emmarca dins d’una aposta per reforçar els serveis sanitaris a la vegueria del Penedès.
Illa va subratllar que la reforma del centre vendrellenc se suma a les actuacions ja en marxa als hospitals d’Igualada, Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. «Es tracta de generar prosperitat amb la voluntat de disminuir desigualtats i fer arribar les oportunitats a tots els racons del país», va afirmar.
El president va fer aquestes declaracions durant la conferència Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida, on va reivindicar el Penedès com un territori d’oportunitats, trencant amb la idea que sigui una «zona de pas o de serveis» per a altres regions. Illa va exposar alguns dels projectes prioritaris per al desenvolupament de la vegueria dins el Pla Catalunya Lidera, entre els quals hi ha el nou hospital del Vendrell, però també el Centre d’Innovació del Vehicle Autònom i Connectat (Idiada 2), la futura dessalinitzadora del Foix a Cubelles i el parc agroalimentari Agroparc Penedès.
En el cas de l’Agroparc, Illa va remarcar que es tracta d’una inversió de 190 milions d’euros en 258 hectàrees, amb la previsió de crear 1.100 llocs de treball. D’Idiada 2, va destacar que s’ha classificat com a projecte estratègic de país, fet que li dona prioritat administrativa per adaptar el planejament urbanístic. Aquesta iniciativa va lligada a una nova terminal ferroviària al Penedès, de la qual ja s’han adjudicat els estudis d’impacte ambiental.
Sobre les infraestructures hídriques, Illa va destacar la necessitat de garantir l’autonomia hídrica del territori per no dependre exclusivament de les precipitacions. Va posar com a exemple la dessalinitzadora del Foix, finançada per l’Estat, i la futura comunitat de regants del Penedès, que serà pionera en l’ús d’aigua freàtica i regenerada.
El president també va refermar el compromís del seu Govern amb la política d’habitatge, recordant que Catalunya preveu construir 50.000 habitatges protegits abans del 2030 i que ja s’han cedit 60 solars als municipis del Penedès, on es construiran 1.732 habitatges. En aquest context, va criticar el rebuig del PP als acords en matèria d’habitatge en la Conferència de Presidents i va defensar que «l’habitatge és un dret essencial i bàsic, no un negoci».
Rodalies i noves línies de bus
Illa també va reconèixer les mancances del servei de Rodalies a la vegueria del Penedès i va assegurar que treballaran per millorar-lo amb nous trens i inversions en la infraestructura. Com a part d’aquest reforç de la mobilitat, Salvador Illa va anunciar la creació de dues noves línies de bus cap a Barcelona que començaran a funcionar abans del proper curs escolar. La primera connectarà El Vendrell i l’Arboç amb la capital catalana, mentre que la segona enllaçarà Calafell, Segur de Calafell, Cunit i Cubelles amb Barcelona.
A més, es doblarà l’oferta d’algunes línies ja existents que cobreixen l’àrea. Segons Illa, aquestes millores permetran reduir el temps de desplaçament i facilitar la connexió entre el Penedès i l’àrea metropolitana de manera més eficient.