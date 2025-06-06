Platges
El Vendrell estudia denunciar Calafell pel pas de camions per la platja en el trasllat de sorra
L'Ajuntament de Calafell assegura que només ha passat un vehicle de gran tonatge pel litoral per "error"
L'Ajuntament del Vendrell i l'entitat ecologista Geven estudia denunciar l'Ajuntament de Calafell pel pas de camions per sobre de la platja en el trasllat de sorra que s'està realitzant aquests dies, traspassant arena del port de Coma-ruga fins a la platja de Calafell.
Els vendrellencs han emès un comunicat assegurant que aquesta nit han transitat camions de gran tonatge per la sorra dels nuclis marítims de la població, "contradient així els informes mediambientals de la Generalitat de Catalunya i el criteri de diferents entitats ecologistes".
Fonts de l'Ajuntament de Calafell han reconegut que només un vehicle de gran tonatge ha transitat pel litoral per "error". Des de Calafell han lamentat els fets i han demanat explicacions a l'empresa que està realitzant els treballs. Tot i això, han insistit que el trasllat s'està fent pels carrers i no a través de la platja. Apunten que l'excavadora que treu la sorra és l'única maquinària que hi ha sobre la platja.
El consistori del Vendrell ha assenyalat que es tracta d'una "acció intolerable que posa en risc la preservació del patrimoni natural, de les seves platges, i la integritat del corriol camanegre i els seus nius", una espècie vulnerable en perill d’extinció.
Enfrontament entre els dos municipis
Els treballs per traspassar sorra del port de Coma-ruga fins a la platja de Calafell van arrencar la setmana passada. Enguany, però, els camions no circulen per la platja tal com va passar l’any passat, ja que l’Ajuntament del Vendrell s’hi ha oposat, un fet que ha fet enfrontar els dos municipis.
En global, es mouran 20.000 metres cúbics d'arena. El transport de sorra fins a les platges calafellenques tindrà un cost al voltant dels 200.000 euros. El pas dels vehicles pesants pels nuclis urbans suposaran un sobrecost de 50.000 euros, un 25% més del previst, segons l'Ajuntament de Calafell.