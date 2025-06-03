Urbanisme
El Síndic de Greuges demana informació sobre la modificació urbanística pel nou polígon de la Bisbal del Penedès
La Comissió Promotora de la consulta popular va presentar una queixa al defensor
El Síndic de Greuges ha demanat informació a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) sobre la modificació de les normes subsidiàries per construir el nou polígon de 'Les Planes del Vent'. Concretament, el Síndic ha requerit «els possibles acords o intervencions duts a terme des de l'administració municipal en relació amb la modificació del planejament urbanístic de la zona dels Masos i sobre les modificacions de la normativa urbanística que s'hagin dut a terme durant el darrer any».
La resposta del defensor arriba després que la Comissió Promotora de la consulta popular sobre el projecte fes una queixa per un suposat «ús partidista» de recursos públics de l'ajuntament per «interferir» en la consulta ciutadana. La comissió volia que el Síndic de Gregues investigués l'empresa ECO SL, encarregada de fer uns informes al voltant de la consulta, segons la carta a la qual ha tingut accés l'ACN.
El defensor ha descartat aquesta via per evitar duplicitats, ja que aquests fets també són investigats per l'Oficina Antifrau de Catalunya. Tot i això, ha demanat informació a l'ajuntament relacionada amb la modificació de les normes subsidiàries que han de fer possible el nou polígon.