Condemnem a tres anys de presó tres homes per matar-ne un altre a Cunit el 2015
La fiscalia i les defenses arriben a un acord abans de la celebració del judici amb jurat popular
L’Audiència de Tarragona ha condemnat tres homes per matar-ne un altre la matinada del 10 de març del 2015 en un habitatge de Cunit (Baix Penedès). La fiscalia els demanava 15 anys de presó per un delicte d’homicidi i 2 anys més per un delicte de tinença d’armes. Aquest dilluns, el ministeri públic ha arribat a un acord amb les defenses dels investigats, els quals han pactat la rebaixa de les peticions inicials. En concret, han acordat tres anys de presó per l’homicidi i la prohibició d'aproximació a la família de la víctima durant tretze anys. Pel que fa al delicte de tinença il·lícita, han establert tres mesos de presó i la prohibició de tinença i de dur armes per tres anys i tres mesos.
En la jornada d’aquest dilluns, estava prevista la constitució del jurat popular per jutjar aquesta causa. Segons l’escrit d’acusació al qual ha tingut accés l’ACN, els ja condemnats van trucar a la víctima des d'un número ocult a la una de la matinada del 10 de març de 2015 per posar-s'hi amb contacte. Després van anar al seu domicili, «amb una arma detonadora modificada per poder fer foc real que havien carregat prèviament amb munició també modificada».
Posteriorment, entre la 1:03 h i les 1:22 h del mateix dia, els acusats van accedir a l’edifici on vivia la víctima i en el replà del primer pis es va produir un enfrontament entre els quatre homes. L'home que vivia a l'edifici va ferir un dels condemnats amb un ganivet i els altres van respondre-hi amb quatre trets, dos dels quals van impactar en la víctima – un en la regió toràcica esquerra i l’altre en la regió anterior superior de la cuixa esquerra-, segons indica l’escrit acusatori. «A conseqüència dels trets, la víctima va patir una lesió cardíaca que va determinar la seva mort per taponament cardíac», afegeix Fiscalia.