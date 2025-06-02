Curtmetratges
El cinema jove exhibeix el seu talent
Ja s’han obert les inscripcions per participar en el FilmsCunit, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, que enguany se celebrarà el 28 de juny
El curt 1976, d’Ivan Loma, es va endur el Premi al Millor Curtmetratge del FilmsCunit 2024, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit que es va celebrar per primera vegada l’any passat. Amb el seu treball, inspirat en els clàssics actuals de terror, Loma va demostrar que hi ha una pedrera de cineastes amb ganes de fer sentir la seva veu i prou talent perquè aquesta sigui escoltada.
Aquesta és, precisament, la raó de ser del FilmsCunit: descobrir i donar veu als talents joves de la comarca del Baix Penedès i, per extensió, de la resta de Catalunya. D’aquí que les bases del certamen estipulen que s’hi poden presentar autores i autors d’edats compreses entre els 15 i els 25 anys.
Enguany, el Festival Jove de Curtmetratges de Cunit se celebrarà el 28 de juny, i el període d’inscripcions és obert fins dimarts 10 de juny. Poden optar a la selecció tots els curtmetratges produïts després de l’1 de gener del 2019, d’una durada màxima de 10 minuts, enregistrats en català, castellà o ambdues llengües, i que siguin de producció catalana.
El festival l’organitza l’Ajuntament de Cunit i compta amb el suport de les productores locals Mirasud Pro i SG Audiovisuals. Entre el jurat hi serà Alejandro Matus, de l’estudi de so i postproducció Moonlight de Barcelona, on es realitza la postproducció d’alguns films de Netflix i altres plataformes de renom, amb treballs com La casa de papel o El mestre que va prometre el mar. «Avui dia els joves ho tenen molt difícil per mostrar el seu treball. Amb aquest festival els oferim una doble finestra. D’una banda, la del públic, i de l’altra, la dels professionals que conformen el nostre jurat», explica Laureano Clavero, director del FilmsCunit
Aquest certamen va arrencar l’any passat a partir de l’èxit del Taller de realització cinematogràfica de Cunit que s’imparteix a través de l’Espai Jove de l’Ajuntament. «Arran del taller hem descobert grans talents molt joves. Amb el festival pretenem fer el mateix, però a gran escala, sobretot a nivell comarcal», afirma Clavero, que també és qui dirigeix aquest Taller.
Enguany, a diferència de l’any passat, el festival s’articula amb dues seccions: una amb treballs independents i una amb curts realitzats per alumnes d’escoles de cinema.
Per a més informació i formalitzar les inscripcions es pot visitar la pàgina web del festival (cunit.cat/filmscunit).