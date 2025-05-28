Municipal
El trasllat de sorra des del port de Coma-ruga a la platja de Calafell enfronta els ajuntaments
El govern del Vendrell impedeix el pas per la platja i obliga els vehicles pesants a creuar el nucli urbà calafellenc
Els treballs per traspassar sorra del port de Coma-ruga (El Vendrell) fins a la platja de Calafell han arrencat aquesta setmana. Enguany, però, els camions no circulen per la platja tal com va passar l’any passat, ja que l’Ajuntament del Vendrell s’hi ha oposat.
Davant d’això, el regidor d’Ecologia Urbana de Calafell, Aron Marcos, ha assegurat que “no hi ha cap motiu de pes”, més enllà de les molèsties als veïns i ha indicat que ha demanat un aclariment a la direcció general de Costes.
De fet, Marcos ha afirmat que el pas dels camions per la platja no suposa un problema per la fauna silvestre ni pel corriol Camanegre: “És la manera més eficient i econòmica de fer-ho”. En global, es mouran 20.000 metres cúbics.