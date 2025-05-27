Successos
Busquen un home desaparegut a Calafell a principis de mes
Els Mossos demanen col·laboració ciutadana per localitzar en Rafael, de 61 anys, vist per última vegada el diumenge 4 de maig
Els Mossos d'Esquadra han engegat una crida a la col·laboració ciutadana per localitzar en Rafael, un home de 61 anys que va desaparèixer el passat diumenge 4 de maig a Calafell.
Segons han informat a través de les xarxes socials, en Rafael va ser vist per última vegada aquell dia i, des d’aleshores, no se’n sap res. En el moment de la desaparició, vestia un pantaló curt de xandall de color gris. Les autoritats alerten que podria estar desorientat i pateix problemes de mobilitat, fet que preocupa especialment en la recerca.
Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre el seu parador que es posi en contacte amb els serveis d’emergència o la policia. La col·laboració ciutadana pot ser clau per trobar-lo.