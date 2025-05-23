Mobilitat
Els regionals del sud tornaran a parar a Sant Vicenç de Calders a partir del 16 de juny
Amb la recuperació d'aquesta parada es podran fer de nou transbordaments entre el servei de regionals del sud i les línies R2 sud i R4 de Rodalies
Amb l’avenç de les obres d'infraestructura que Adif ha realitzat al costat nord de Sant Vicenç de Calders, els trens regionals de les línies R14, R15, R16 i R17 recuperen la parada comercial en aquesta estació a partir del 16 de juny. Des del 3 de març, els regionals de sud no paraven a aquesta estació i s'havia disposat un servei d'autobusos llançadora entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra. La recuperació d´aquesta parada permet recuperar els transbordaments entre el servei de regionals del sud i les línies R2 sud i R4 de Rodalies, facilitant els desplaçaments entre el Penedès, Tarragona i altres destinacions del sud.
La línia R13 continuarà funcionant com a llançadora entre la Plana – Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Està previst que aquesta línia recuperi el servei habitual entre Barcelona i Lleida sense transbordaments a partir del 28 de juliol, després de l'avenç de noves etapes a les obres de l'estació de Sant Vicenç de Calders.
Les obres d'Adif s'acabaran el 16 de juny i prèviament circularan per la zona trens en proves i sense viatgers per comprovar la fiabilitat de la infraestructura amb la circulació ferroviària.
Des del març, quan es va recuperar el servei a la relació Barcelona – Tarragona, Renfe i la Generalitat de Catalunya van ampliar de manera coordinada una oferta ampliada i més adaptada a les necessitats de la població. A partir del 28 de juliol s'implementaran noves millores a l'oferta associades al restabliment de la línia R13 i ajustaments sobre la resta de línies del sud.
Tota la informació del servei, així com els horaris de trens i autobusos, es poden consultar a les pàgines web rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. També es pot consultar al telèfon d'informació 900 41 00 41, app de Rodalies de Catalunya, així com a les xarxes socials @rodalies i @renfe.