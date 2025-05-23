Cinema
'+10k', el somni d'un jove de Calafell per guanyar 10.000 euros al mes, s'estrena al Festival de Canes
El curtmetratge documental, de Gala Hernández, retrata els desitjos d'una generació en el capitalisme contemporani
La cineasta Gala Hernández López ha estrenat al Festival de Canes el curtmetratge documental+10k. La cinta, de mitja hora, se centra en la història del Pol Gascó (conegut a les xarxes com a Pol Connor), un jove de 21 anys que viu a Segur que Calafell amb la seva àvia i somia en guanyar 10.000 euros al mes. Inverteix en criptomonedes, assisteix a xerrades motivacionals i segueix coach en línia.
La cineasta acompanya el jove durant un any i mig per retratar el seu univers. En una entrevista amb l'ACN, la directora ha explicat que +10k vol ser una «aproximació delicada» a un context generacional que no és el seu, però que sent pròxim. «Vaig intentar tenir una mirada benvolent i entendre els seus somnis», destaca.
Seleccionada a la Quinzena de Cineastes, la secció independent del certamen centrada en el cinema d'autor d'avantguarda, +10k neix de la irrupció fa 15 anys a Espanya de les plataformes d'educació financera que arrossegaven milers de joves a conferències sobre criptomonedes arreu del món. La cinta, però, acaba sent un retrat de les il·lusions del jove protagonista, el Pol, a partir del qual la directora es pregunta sobre els mecanismes per fixar reptes de futur en el context de capitalisme contemporani.
«Em va sorgir la curiositat per acostar-me a aquesta generació, que tenia la sensació que tenien més a veure amb mi del que podia semblar», ha explicat Hernández a l'ACN. Filla de la crisi econòmica del 2008, la directora considera que hi comparteix la precarització laboral en la qual va créixer.
Durant mesos, van buscar perfils possibles per protagonitzar el documental, fins que van trobar el Pol Gascó. «És un noi sensible que em va commoure, vam connectar de seguida», recorda la directora. Hernández posa en valor que va trobar-hi un jove «molt generós» i amb ganes de «compartir» la seva història.
L'objectiu de +10k és que els espectadors entenguin els seus somnis i desitjos i com vol aconseguir-ho, esperonat en part per l'altaveu de les xarxes socials.
El «tabú» de les criptomonedes
En declaracions a l'ACN, el jove lamenta que l'entorn que envolta les criptomonedes sigui un tema «tabú» i que es vinculi la indústria a «l'engany». «Volia ser una cara visible per mostrar que tothom té somnis i vol progressar», destaca. En aquest sentit, espera poder ajudar joves en una situació similar a la seva mostrant-se natural amb el seu dia a dia davant la càmera.
El seu lema és clar: «Faig el que vull i no el què m'obliguen a fer». Entre els desitjos de futur hi ha el de fer diners per Internet, viatjar pel món i passar temps amb la seva àvia, però no s'aventura a dir com serà la seva vida d'aquí una dècada. «Quan treballes en una feina, canvies el teu temps per diners. Això està bé com a font d'ingressos, però si vols escalar, has de començar a invertir en tu mateix i aprendre a canviar diners per fer-ne més», recomana.