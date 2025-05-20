Seguretat
Els delictes al Vendrell disminueixen un 20% durant el primer trimestre de 2025
La capital del Baix Penedès supera la mitjana catalana, que situa la davallada de la criminalitat en un 6%
Els delictes al municipi del Vendrell han experimentat una important davallada del 20% durant el primer trimestre de 2025 en comparació amb el mateix període de l’any anterior, segons dades de l’informe “Balanç de criminalitat. Primer trimestre de 2025” publicat pel Ministeri de l’Interior.
En concret, els robatoris amb violència i intimidació han disminuït un 33,3%, mentre que els furts s’han reduït en un 25%. Aquestes xifres situen el Vendrell per sobre de la mitjana catalana en la reducció de la criminalitat, que se situa en un 6%.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, ha valorat molt positivament aquestes dades. «Són indicadors que ens mostren que anem en la bona direcció, però tot i això encara tenim molta feina per endavant», ha afirmat. Soriano ha destacat que aquestes xifres confirmen que «la planificació actual de la seguretat al municipi és la correcta» i ha atribuït la millora a «l’augment d’agents i de presència policial al carrer que hem impulsat en els darrers mesos, així com al bon treball conjunt amb totes les forces de seguretat».