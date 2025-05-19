Reconeixement
L'Arc Serveis lliura el premi al millor projecte social per a gent gran de l'Institut Andreu Nin del Vendrell
El projecte 'Calendari Motivacional' ha resultat guanyador perquè contribueix a la millora i qualitat de vida de les persones que viuen en el seu propi domicili
L'Arc Serveis va fer entrega aquest dijous 15 de maig del premi del Concurs al millor projecte social per a gent gran convocat a l'Institut Andreu Nin del Vendrell. El projecte guanyador ha estat 'Calendari Motivacional', presentat pels alumnes del grup format per Tania Abad i Carmen Camacho, del curs d'Atenció a persones en situació de dependència de l'IES Andreu Nin. La regidoria de Serveis Socials, Salut, Habitatge i Gent Gran de l'Ajuntament del Vendrell, Montserrat Martín, va fer l'entrega del premi, dotat amb 200 euros, a la sala d'actes del centre.
El jurat, format per Gregoria Alonso, coordinadora agrupació FATEC de Tarragona, membres equip L’Arc Serveis, Marta Montferrer, Montserrat Palma, Mª Carmen Nuñez i Shamara Arroyo, han valorat el projecte 'Calendari Motivacional', perquè és una eina motivadora i engrescadora que cerca reptes en les persones grans que treballa hàbits de vida, fomenta la autonomía , augmentant dinàmiques saludables en tots els àmbits de la vida i aposta per les millores de les persones grans o amb dependència.
L'Arc Serveis posa en valor el treball per part dels alumnes , amb projectes cada any més positius, sensibles i socials. I a les professionals del treball directe per la seva valoració que s’apropa a la realitat del sector amb una visió totalment constructiva i que posa a les persones grans al centre de les Cures.