Policial
La Guàrdia Civil del Vendrell incinera més de 2.500 productes falsificats
Els articles han estat incinerats a la planta de generació d'energia de l'empresa Sirusa a Tarragona
La Guàrdia Civil del Vendrell ha destruït més de 2.500 productes confiscats en actuacions contra la propietat industrial, sobretot roba i joguines falsificades, informa aquest dilluns el cos en un comunicat.
Els articles han estat incinerats a la planta de generació d'energia de l'empresa Sirusa a Tarragona, que utilitza la calor generada per la crema de residus no reciclables com energia elèctrica i tèrmica per a consum de la ciutadania.
Segons la Guàrdia Civil, la destrucció dels productes tèxtils i joguines falsificades confiscades respon a la necessitat de protegir la salut pública, doncs no es pot assegurar que hagin estat fabricats sense agents contaminants o en condicions higièniques adequades.
A més, les comercialització d'aquests articles intervinguts vulnera els drets de propietat industrial de diferents marques registrades.