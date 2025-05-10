Successos
Illa demana seguir les indicacions de Protecció Civil a la zona confinada però diu que la situació està «controlada»
El president avisa que la mesura seguirà vigent fins que «hi hagi la garantia que es protegeix la salut» dels ciutadans
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania després del foc decretat en una fàbrica de Vilanova i la Geltrú que ha comportat el confinament de veïns a cinc municipis.
Des de Deltebre, Illa ha agraït el comportament «responsable» dels ciutadans afectats, però també ha demanar «que segueixin molt atents a les indicacions de Protecció Civil» per a evitar riscos.
Igualment, ja ha avisat que el confinament i les mesures de restriccions de pas seguiran vigents a la zona fins que «es pugui garantir que es protegeix la salut» dels veïns. Amb tot, ha assegurat que s’aixecaran «tan aviat com sigui possible».