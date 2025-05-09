Municipal
La renaturalització de la riera de la Bisbal al seu pas pel Vendrell començarà al juny
L'actuació, amb una primera inversió de 6,4 MEUR, preveu avançar en la transformació de municipi fluvial
Les obres de renaturalització de la riera de la Bisbal i els torrents del Lluc i del Cullerer al seu pas pel nucli urbà del Vendrell començaran al juny. Així ho ha anunciat el consistori, que ha assenyalat el projecte RENAT3R com un pas endavant en la transformació de la localitat com a municipi fluvial. L'actuació pretén revaloritzar ecològicament i millorar paisatgísticament els torrents per convertir-los en espais "vius i de refugi sensorial".
Alhora, es busca reduir el risc d'inundació i augmentar les zones verdes. La primera fase del projecte compta amb una inversió de 6,4 milions d'euros, 1,2 dels quals provinents d'una subvenció de la Fundación Biodiversidad del MITECO.
Els primers treballs s'allargaran fins al desembre d'enguany. Les obres començaran en ple centre del Vendrell, entre el pont de França i el del carrer de Sant Jordi, acompanyades de la millora de la vegetació de tots tres torrents.
A partir d'aquí, s'avançarà al tram entre el pont de França i la confluència amb el torrent del Lluc. Segons l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, el projecte representa un "punt d'inflexió en l'estratègia municipal global després de dècades de creixement urbanístic accelerat per marcar clarament el gir cap a infraestructures verdes en favor de l'habitabilitat".