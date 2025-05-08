Seguretat
Els Mossos fan un control dirigit a motoristes al Vendrell per prevenir accidents
Al Camp de Tarragona enguany s'han produït 10 accidents mortals dels quals 3 són motoristes
El Servei Català de Trànsit juntament amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals han iniciat una campanya intensiva per a la prevenció de la sinistralitat dels motoristes (PREMOT). Aquest dijous, la policia autonòmica ha realitzat un control on aturava els motoristes al quilòmetre 188 de l'N-340 al Vendrell.
Segons Trànsit, aquest 2025 han mort 19 motoristes a les carreteres catalanes, i una de cada tres víctimes mortals continua sent d’aquest col·lectiu vulnerable, atès que fins avui han mort 53 persones per accident de trànsit. En el cas del Camp de Tarragona, aquest 2025 s'han produït 10 accidents mortals dels quals 3 són motoristes. La dada més significativa però és que aquest 2025 dels 34 accidents de trànsit greus o molt greus, 15 eren motoristes, xifra que representa un 44%.
En aquest sentit, els motoristes són el segon tipus d’usuari que registra més mortalitat a la xarxa viària, només per darrere dels conductors i ocupants de turismes (20), tot i ser menys nombroses en volum de circulació. A més, enguany s’han registrat 92 motoristes ferits greus i 580 ferits lleus en accident de trànsit. L’any passat en el mateix període havien mort 11 motoristes.
Amb el bon temps s'incrementa l’ús de les motocicletes i pot augmentar-ne la sinistralitat. En aquest sentit, des del Servei Català de Trànsit es fa una crida a la prudència i es demana més percepció del risc i consciència de la pròpia fragilitat als motoristes, així com respecte i prudència vers als motoristes a la resta de conductors. Contenir i reduir la sinistralitat dels motoristes és una prioritat de l’SCT i per això enguany s’han planificat diverses accions policials i formatives amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària d’aquest col·lectiu.
La campanya va començar aquest dilluns 5 i s'allargarà fins diumenge 11 de maig. En els controls es vigilarà l’ús correcte del casc dels conductors i dels acompanyants, la documentació del conductor i del vehicle (permís de circulació, ITV i assegurança) i la conducta circulatòria dels motoristes com infraccions de la resta de conductors que puguin posaren perill els usuaris d’aquests vehicles de dues rodes (velocitat excessiva, avançaments temeraris, distraccions...).
Concretament, els Mossos d’Esquadra per a aquesta campanya PREMOT (de prevenció motoristes) duran a terme un total de 1.015 controls estàtics i dinàmics amb el desplegament de 1.273 agents de les diferents àrees regionals de Trànsit i de la Divisió de Trànsit. En aquesta operativa la Policia de la Generalitat també utilitzarà les motocicletes espiell, és a dir patrullatge de paisà amb l’objectiu de detectar infraccions que posin en perill aquest col·lectiu vulnerable. A més, des del Servei Català de Trànsit s’intensificarà la vigilància amb els mitjans aeris (una avioneta i dos helicòpters, uns dels quals equipat amb el radar aerotransportat Falcó) per reforçar els controls a peu de carretera, tant a la xarxa viària principal com a les vies secundàries més freqüentades per motoristes sobretot al cap de setmana.
En la mateixa campanya coordinada de controls a motocicletes i ciclomotors de l’any passat, es van imposar 1.235 denúncies en una setmana, la majoria relacionades amb la documentació del vehicle i amb la conducta en la circulació.