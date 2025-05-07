Mobilitat
Les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders s'allargaran fins a setembre
El canvi de data es deu a «una reprogramació del calendari d'obres en una actuació tan complexa»
Les obres a l'estació de Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) no estaran llestes al juny, com estava previst inicialment, i s'allargaran fins a principis de setembre, confirmen a EFE des d'Adif.
Fonts del gestor de les infraestructures ferroviàries assenyalen que el canvi de data es deu a «una reprogramació del calendari d'obres en una actuació tan complexa».
Els treballs, que es van iniciar el passat octubre per adaptar les vies a l'ample internacional i que els trens de mercaderies puguin circular pel Corredor Mediterrani, afecten a les línies de regionals, que no poden fer parada allí.
«Al juny està previst que culmini una fase important de les obres, amb la recuperació de la parada comercial dels serveis regionals», assenyala Adif.
D'aquesta manera, els trens de les línies R-14, R-15, R-16 i R-17 podran tornar a parar a Sant Vicenç de Calders.
L'estació segueix oberta, tot i que les obres poden comportar algun tall de trànsit puntual, especialment durant els caps de setmana.